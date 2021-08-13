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Общество13 августа 2021 15:19

Две автобусные остановки в центре Перми вернутся на прежнее место

Их переносили из-за ремонта Комсомольского проспекта
Анна Маркова
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В Перми с 14 августа не прежнее место будут возвращены две остановки - «ЦУМ» и «кинотеатр «Октябрь».

В Перми с 14 августа не прежнее место будут возвращены две остановки - «ЦУМ» и «кинотеатр «Октябрь».

Фото: Василий Вахрин

В Перми с 14 августа не прежнее место будут возвращены две остановки - «ЦУМ» и «кинотеатр «Октябрь». На время капитального ремонта Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Чкалова они были временно перенесены.

Остановка «ЦУМ» на нечетной стороне Комсомольского проспекта, вернется в район дома №25 по Комсомольскому проспекту.

Остановка «кинотеатр «Октябрь» переносится обратно к развлекательному центру «Октябрь», на Комсомольский проспект, 46.