Две автобусные остановки в центре Перми вернутся на прежнее место

В Перми с 14 августа не прежнее место будут возвращены две остановки - «ЦУМ» и «кинотеатр «Октябрь». Фото: Василий Вахрин

В Перми с 14 августа не прежнее место будут возвращены две остановки - «ЦУМ» и «кинотеатр «Октябрь». На время капитального ремонта Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Чкалова они были временно перенесены.

Остановка «ЦУМ» на нечетной стороне Комсомольского проспекта, вернется в район дома №25 по Комсомольскому проспекту.

Остановка «кинотеатр «Октябрь» переносится обратно к развлекательному центру «Октябрь», на Комсомольский проспект, 46.