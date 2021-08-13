Более 20 тыс. жителей Пермского края лишились возможности выехать за границу из-за долгов за тепло и горячую воду

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Клиенты теплоснабжающих организаций «Т Плюс», не оплачивающие услуги отопления и горячего водоснабжения более 3 месяцев, по решению суда попадают в реестр исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов. Те из них, чей долг превышает 30 тыс. руб. запрещен выезд за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день в реестре находятся имена более 20 тыс. жителей Пермского края.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют заранее проверить отсутствие задолженности за услуги отопления и ГВС перед выездом за границу, так как для обновления данных в базе данных требуется время. Сумму долга можно уточнить в квитанциях за услуги отопления и ГВС, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики, а также в личном кабинете на сайте вашего расчетно-кассового центра.

Кроме того, с 1 июля 2021 года в Пермском крае судебные приставы имеют право доступа в квартиры или на дачи должников. Нерадивым клиентам грозит наложение ареста на их собственность, включая загородную недвижимость для возможной ее реализации в счет погашения задолженности в дальнейшем.

«В последнее время значительно выросло количество обращений жителей Перми, которые обнаруживают факт наличия задолженности за тепло незадолго до заграничной поездки на отдых или в иных целях. В такой ситуации высок риск не успеть погасить долг и потерять деньги, внесенные в оплату поездки. Поэтому рекомендуем убедиться в отсутствии долга прямо сейчас», — напоминает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.