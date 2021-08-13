В Перми ополоумевший сотрудник завода 20 раз вонзил отвертку в своего коллегу

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Фото: архив "КП"

В Перми несколько дней назад на Пермском пороховом заводе произошло ЧП. Во время рабочий смены 37-летний рабочий набросился с отверткой на своего коллегу.

По информации источника «КП», мужчина вел себя неадекватно, беспорядочно бил в разные части тела коллегу, причинив ему серьезные травмы. На помощь пришли другие сотрудники и вызвали правоохранителей.

Пострадавший сейчас находится в больнице с множественными ранениями, в том числе легкого. Также известно, что нападавшего поместили в специализированное психиатрическое учреждение.

- По данному факту в следственном комитете по Пермскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали инцидент в ведомстве.