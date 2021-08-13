В Пермском крае умер известный журналист Юрий Купреев

Дмитрий Купреев. Фото из архива "Искры"

12 августа перестало биться сердце 36-летнего журналиста из Прикамья Юрия Купреева. Об этом сообщили его коллеги из газеты «Искра».

Юрий Купреев Родился в Кишерти, где начинал работать в местной газете «Сылвенские зори». Затем девять лет, с 2009 по 2018 год, был журналистом кунгурской «Искры». А в 2018 году вместе с семьей Юрий перебрался в Пермь. Юра писал обо всем - о проблемах экологии, о спорте, о технике, о народных умельцах. Вел разнообразные репортажи, ходил в образе Деда Мороза с подарками в детский приют и больницу.

Коллеги из «Искры» говорят, что Юрий был неунывающим оптимистом и надежным другом, не пил, не курил, любил спорт, играл в футбол. Был крепким, жизнерадостным, честным человеком, на которого всегда можно было положиться.

У Юрия Купреева осталась жена и двое маленьких сыновей. Всем, кто хочет оказать помощь родным, могут перевести посильную сумму на номер супруги Юры: 8-950-477-66-50, Ирина Соловьева.