В Пермском крае мужчина избил двух полицейских

Мужчина ударил полицейских и за это отправился за решетку. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае мужчина отправился в колонию строгого режима за избиение полицейских. В январе этого года в общежитие в городе Оса были вызваны сотрудники полиции, 41-летний мужчина вел себя агрессивно, кричал, матерился, провоцировал конфликт. На требования сотрудников мужчина не реагировал, его пришлось задержать. В служебной машине дебошир ударил ногой полицейского в лицо, а когда его доставили в отдел полиции, ударил ногой в живот другого полицейского.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе и за применения насилия в отношении представителя власти, свою вину он не признал и попытался обжаловать приговор. Однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.