Приемка образовательных учреждений к новому учебному году в Прикамье завершена на 99 процентов

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В среду, 11 августа, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин с членами краевого правительства обсудили вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Перед заседанием глава региона с итоговой проверкой новый корпус уникальной школы «Фотоника».

Новый корпус школы №93 в Перми построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», и уже в сентябре сможет принять более 400 ребят. Сейчас объект проходит все необходимые проверки для ввода в эксплуатацию. В школе идет финальная уборка, в кабинеты заносятся мебель и необходимое оборудование.

Дмитрий Махонин осмотрел школьный технопарк, в нем разместятся лаборатории по исследовательской и экспериментальной физике, аддитивным технологиям, радиотехнике и мехатронике. Создание особой инновационной среды поможет сформировать у ребят технологические компетенции и замотивировать их на получение инженерно-технических специальностей.

Кроме основных учебных кабинетов и технопарка в школе есть столярная и слесарная мастерские для мальчиков и кабинеты технологии швейного дела и домоводства для девочек. Также построен актовый зал, вмещающий 220 человек и спортзал площадью более 500 квадратных метров.

После осмотра Дмитрий Махонин поручил Минобру и горадминистрации решить вопрос ремонта старого корпуса школы на средства инвестора, последний, в свою очередь, подтвердил свою готовность помочь.

«Уверен, у школы Фотоника есть все шансы стать одной из лучших не только в Пермском крае, но и во всей стране. Надо не упустить эту возможность и сделать для этого все возможное», – подчеркнул губернатор во время заседания краевого Правительства.

Помимо пермской школы № 93 в сентябре краевые власти планируют открыть еще две школы в Чайковском и в Березниках, вскоре лицензию на работу получат образовательные учреждения в Сылве и селе Кочево. Глава региона отметил, что Прикамья строятся и другие школы и детские сады, которые должны быть сданы в срок.

«Прошу профильные министерства и глав муниципалитетов, в которых возводятся объекты образования, лично контролировать весь процесс. Нельзя допустить снижения качества или отставания от графиков!» – обозначил глава Прикамья.

По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, всего в Пермском крае в предстоящем учебном году откроются около 850 образовательных учреждений, в которые пойдут учиться свыше 535 тысяч детей. На сегодняшний день принято 761 учреждение, что составляет 99% от плана-графика. Приемка всех учреждений должна завершиться 15 августа.

«Полностью обеспечили готовность учебных заведений 33 муниципалитета, еще 9 идут строго по графику. Однако 3 территории не смогли своевременно подготовить объекты образования. Это Большесосновский, Краснокамский и Горнозаводский округа. Мы работаем с ними в ежедневном режиме», – пояснила глава регионального Минобра.