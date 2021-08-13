«Русь Православная. Медовый Спас»: редкие святыни, церковные товары и ярмарка фермерской продукции

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На «Пермской ярмарке» пройдет одно из самых долгожданных событий - ярмарка «Русь Православная. Медовый Спас». С 14 по 22 августа у жителей и гостей города появится уникальная возможность поклониться редким святыням, приобрести церковные изделия и товары от производителей из разных уголков России.

Для многих жителей Пермского края «Русь Православная» - это по-настоящему трепетное и ожидаемое событие. В честь 100-летия со дня перенесения в Иерусалим мощей Алапаевских мучениц, великой княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары, посетителям выставки будут представлены редкие икона и ковчег с частицей мощей из города Иерусалим. К Святой великомученице благоверной княгине Елисавете (Елизавете) обращаются с просьбами об избавлении от страданий, сомнений в вере, о помощи в деторождении, об исцелении раковых больных.

На площадке выставочного центра также состоится выставка графики видов Монастыря равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании (Иерусалим), в котором с 1921 года в церкви хранятся мощи святых преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары.

Одним из участников выставки станет музей-школа имени Императрицы Александры Феодоровны. Школа занимается возрождением традиционной культуры Пермского края и в этом году затронет тему воссоздания традиций семейного чаепития.

В ярмарке примут участие представители крупнейших храмов и монастырей православной церкви из России, Сирии, Грузии, Украины и других близлежащих стран. На стендах будут представлены иконы, церковная утварь, уникальные дизайнерские ювелирные изделия православной тематики от производителей из Златоуста и Москвы, духовная литература. Впервые на выставке Пермские керамисты продемонстрируют своё мастерство в авторских изделиях: посуде ручной работы из белой глины, расписанной в ручной технике от Семикаракорской керамики.

Гости смогут посетить ярмарку «Медовый спас», на которой можно будет приобрести экологически чистые продукты и свежий урожай от фермеров: мёд и продукты пчеловодства, травяные сборы и товары для здоровья, мясные и рыбные деликатесы, орехи, специи, ягоды, грибы, восточные сладости, чаи.

Кроме того, на ярмарке будут представлены товары от производителей: одежда из шерсти и льна, штапеля, бельевой трикотаж, бижутерия, сумки, пуховые платки, пальто, шапки, обувь, скатерти, домашний текстиль и многое другое.

Режим работы выставки:

14 августа: 11:00–19:00

15–21 августа: 10:00–19:00

22 августа: 10:00–15:00

Вход свободный.

Ярмарка проходит при поддержке Пермской митрополии Русской Православной Церкви. Мероприятие состоится с соблюдением всех мер и требований безопасности.

«Русь Православная. Медовый Спас»

14–22 августа 2021 года

Межрегиональная православная ярмарка монастырей и храмов, учреждений духовного образования и просвещения, издательств, художественно-производственных мастерских.