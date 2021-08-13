С начала года жертвами ДТП в Прикамье стали 144 человека

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В Перми с начала 2021 года в ДТП погибло 144 человека и 1 394 получило травмы различной степени тяжести, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Всего за этот период произошло 1 092 ДТП. По словам сотрудников ГИБДД, особую озабоченность вызывают случаи совершения ДТП с участием пьяных водителей или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Так, только по вине пьяных водителей произошло 133 ДТП. Их жертвами стали 39 человек и еще 189 получили ранения.

Зафиксировано 142 ДТП с участием несовершеннолетних. В них погибли 12 детей и 140 получили ранения.