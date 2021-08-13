В Перми экскаватор упал в строительный котлован

Фото: ЧП ДТП Пермь
В Перми гусеничный экскаватор упал в строительный котлован. Происшествие произошло вечером 12 августа на улице Братьев Игнатовых, сообщается в соцсетях.
По словам очевидцев, машинист не пострадал.
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