Появилось видео, как трамвай сбивает женщину в Перми

В Перми трамвай сбил женщину.

В Перми днем 12 августа в районе дома № 40а по улице Стахановская водитель трамвая, следующего №12, сбил пешехода. Момент происшествия попал на городскую камеру видеонаблюдения, его опубликовала Пермская дирекция дорожного движения. На кадрах видно, как женщина переходит трамвайный пути, не смотря по сторонам. В этот момент ее сбивает трамвай. После удара водитель электротранспорта остановилась.

Как сообщил источник «КП-Пермь», обошлось без серьезных травм, а пострадавшая 65-летняя женщина шла на зеленый. Трамвай тоже ехал на разрешающий сигнал. В результате женщине рекомендовано только амбулаторное лечение по месту жительства.

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