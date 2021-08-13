Две футболистки «Звезды-2005» вызваны в сборную России

Кристина Хорошева и София Шишкина. Фото: ЖФК "Звезда-2005"

С 16 по 23 августа женская сборная России по футболу во главе с Юрием Красножаном проведет учебно-тренировочный сбор в Москве.

Как сообщила пресс-служба пермского ЖФК «Звезда-2005», на сбор отправятся две футболистки из состава «звездочек» - нападающий София Шишкина и полузащитник Кристина Хорошева.

В сезоне-2021 София Шишкина сыграла 18 игр за клуб, забила 2 гола. Кристина Хорошева вышла на поле 9 раз и отличилась 1 голом с пенальти.

Сейчас «Звезда-2005» занимает 4-ю позицию в турнирной таблице женской Суперлиги-2021.