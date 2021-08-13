В микрорайоне Левшино сгорел автомобиль

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Перми в районе дома по улице Памирской, 28 в микрорайоне Левшино сгорел легковой автомобиль.
Как сообщает источник «КП-Пермь», пожар произошел днем 12 августа. Горевшее авто удалось потушить за 3 минуты после приезда пожарной бригады. Пострадавших нет.
Как рассказали спасатели, предварительная причина пожара – умышленное действие по уничтожению имущества.
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