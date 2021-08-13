В Перми на улице Стахановской трамвай сбил пешехода

Фото: ttransport.ru

В Перми днем 12 августа в районе дома № 40а по улице Стахановская водитель трамвая, следующего по маршруту №12, сбил пешехода.

Как сообщил источник «КП-Пермь», обошлось без серьезных травм, а пострадавшая 65-летняя женщина шла на зеленый. Трамвай тоже ехал на разрешающий сигнал. В результате женщине рекомендовано только амбулаторное лечение по месту жительства.

«Не стал снимать, помог пострадавшей встать и дальше пошел. Уже собралась очередь из трамваев. Штуки 4, вместе с этим. Девочка на трамвае остановила вовремя его, успела, молодец», - прокомментировал очевидец.

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