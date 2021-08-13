Подрядчик на разработку проекта третьего моста через Каму будет выбран осенью

Эскиз нового моста.

В Министерстве транспорта Пермского края сообщили, что торги по выбору подрядчика для разработки проекта будут объявлены осенью. Сейчас уже подготовлено техническое задание на проектирование. Третий мост планируется построить в створе улицы Крисанова.

- Мост пройдет по территории завода «Телта» и частично затронет площадку порта Пермь, - сообщили в краевом Минтрансе. - Жилищная застройка в зоне полосы отвода нового моста будет невозможна. Перечень участков, которые попадут под изъятие, будет известен только после проведения проектно-изыскательских работ.

Во время встречи с руководством Министерства транспорта РФ в Москве губернатор Пермского края Дмитрий Махонин договорился о федеральном софинансировании объекта. Для этого власти Прикамья должны начать проектирование нового моста уже в 2021 году.

По словам губернатора, мост является крайне важным для региона, поскольку благодаря ему краевая столица получит еще одну транспортную артерию, соединяющую центральный планировочный район с правобережной частью Перми.

Напомним, в августе прошлого года во время онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным, Дмитрий Махонин проинформировал главу государства о планах по строительству моста и попросил рассмотреть вопрос федерального софинансирования работ в рамках программ модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России на 2025-2026 годы. Владимир Путин ответил, что профильные ведомства получат соответствующее поручение.