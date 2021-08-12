«Молот» стартует в Кубке Прикамья 17 августа

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

В Перми с 17 по 19 августа пройдут матчи предсезонного товарищеского турнира – Кубка Прикамья по хоккею (0+). Соперниками пермского «Молота» станут хоккеисты их Кургана ( ХК «Зауралье»), Омска (ХК «Ястребы») и Учалов (ХК «Горняк»).

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, первую игру на турнире «Молот» проведет 17 августа с омскими «Ястребами». Начало матча в 19:00.

Напомним, «Молот» с середины июля готовится к новому сезону. Клуб уже провел два товарищеских матча со своей молодежкой. В обоих поединках, которые прошли 5 и 6 августа, победила основа – 7:1 и 5:3 соответственно.