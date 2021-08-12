Новые случаи COVID-19 выявили в 21 муниципалитете Прикамья

Фото: permkrai.ru

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 21 муниципалитете Пермского края.

Напомним, на утро 12 августа было выявлено 477 новых заражений.

224 из них пришлось на Пермь. На втором месте идет Добрянский городской округ. Там обнаружено 46 человек с инфекцией. Третье место у Соликамского городской округ, в котором зафиксировали 37 случаев заболевания.

В Пермском районе COVID-19 выявили у 32 человек. По 18 случаев выявлено в Березниках, Кишертском муниципальном округе и Чердынском городском округе.

В Чернушинском городском округе заболели 14 жителей, в Краснокамском городском округе – 12, в Кудымкаре – 11. В Кунгурском муниципальном районе COVID-19 нашли у 8 человек, в Кудымкарском муниципальном округе – у 7.