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Спорт12 августа 2021 17:30

Чайковский примет международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

Они пройдут 11-12 сентября
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: skijumping.ru

Фото: skijumping.ru

11-12 сентября в Чайковском пройдут этапы международной серии по прыжкам на лыжах с трамплина — летний «Гран При» (0+). Комплекс трамплинов «Снежинка» примет соревнования в пятый раз.

На сегодня предварительные заявки на участие подали: Болгария, Канада, Китай, Чехия, Эстония, Финляндия, Италия, Япония, Казахстан, Норвегия, Польша, Румыния, Словения и США.

Сборная России на правах «хозяйки» будет представлена в расширенном составе. Трое спортсменов представят Пермский край: Евгений Климов, Владислав Мустафин и Ксения Каблукова.

С расписанием соревнований можно ознакомиться здесь.

Транслировать событие будут международные и российские и телеканалы (Евроспорт, Матч ТВ и Триколор) и официальная группа мероприятия ВКонтакте.