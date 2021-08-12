Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 16:15

Бастрыкин потребовал отчет по делу о гибели пермячки, которая умерла, не дождавшись «скорой»

К нему обратились дети умершей
Дмитрий Волгарев
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
.

.

Фото: Василий Вахрин

Председатель СК РФ потребовал доложить о ходе доследственной проверки по факту происшествия в Пермском крае, сообщили в федеральном следственном комитете.

Напомним, что трагедия произошла в сентябре 2020 года. У 39-летней пермячки Марии вечером сильно поднялось давление. Ее дочь сразу же вызвала скорую помощь, но ждать медиков пришлось аж 10 часов – они приехали только утром.

Пациентку госпитализировали, но следующим днем она скончалась.

В медучреждении провели проверку, но она не выявила нарушений в работе диспетчера и бригады скорой помощи. Однако, согласно заключению страховой компании, скорая несвоевременно выполнила лечебные мероприятия и это привело к ухудшению состояния здоровья пациентки.

Для восстановления справедливости ее дети обратились к главе СК России Александру Бастрыкину и попросили разобраться в случившемся и найти виновных.