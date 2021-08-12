В Прикамье подорожали капуста, свекла и товары для школьников

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лидерами роста цен в июле в Пермском крае стали капуста, свекла и товары для школьников. Об этом рассказали в Пермьстате.

Несмотря на то, что в сегменте продуктов питания наблюдалось незначительное снижение цен (0,9%), капуста и свекла подорожали на +18% и +9,7% соответственно.

Из непродовольственных товаров школьная форма подорожала на 9,5%. Также за прошлый месяц значительно выросли (на 2-8%) тарифы на коммуналку и билеты на поезда (2,8-6,8%).

В целом непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1,02%.