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Общество12 августа 2021 14:55

Приют, где погибло 133 собаки, не смог обжаловать решение суда о штрафе

Краевой суд оставил решение в силе
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Пермский краевой суд признал законным штраф в размере 90 тыс. руб., который наложили на МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» из-за сокрытия массовой гибели собак.

По закону владельцы обязаны немедленно извещать службы ветеринарного надзора о случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных. Но этого сделано не было.

Напомним, инцидент произошел в июне. Россельхознадзор сообщил о гибели 133 собак в пермском муниципальном приюте для бездомных животных.Так, приют не принимал меры по предупреждению распространения заразных болезней, общих для человека и животных. Учреждение также не выясняло причины смерти собак.

В пермской мэрии рассказали, что смерть животных не связана с инфекционными болезнями, опасными для людей. К гибели привели истощенность животных и хронические заболевания, ,которые животные приобрели на улице. А также возраст.