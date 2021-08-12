МегаФон запустил новый стандарт голосовой связи на федеральном уровне

Фото: МегаФон

Мобильный оператор МегаФон первым в России запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании, новым стандартом голосовой связи в скором времени будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE при его появлении в 2009 году был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE, впервые запущенная в мире в 2014 году, дала возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE. В России VoLTE появилась в 2016 году, когда МегаФон реализовал ее в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны.

Например, в Пермском крае связисты внедрили новую технологию голосовой связи в 2020 году. Сейчас она работает везде в нашем регионе, где есть 4G-сигнал МегаФона. Федеральный охват она получила после внедрения в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года.

Сейчас VoLTE используют более 13 миллионов абонентов. Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов.

VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу.

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию. Время установления соединения составляет всего 2 секунды. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек сотовой связи в устройстве.