В сентябре в Перми на маршруты выпустят больше автобусов

В Перми в сентябре на линии выйдут дополнительно 29 автобусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в сентябре на линии выйдут дополнительно 29 автобусов. Время отпусков и школьных каникул закончится – пассажиропоток увеличится. В департаменте дорог и транспорта рассказали, что их станет на 29 больше, чем летом. Пассажиропоток за это время изучили и планируют перераспределить в зависимости от загрузки маршрутов.

На сайте МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии будет размещено актуальное расписание, также там можно будет посмотреть маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн. Кроме того, получить консультацию можно по номеру телефона call-центра департамента транспорта: 250-25-50.