В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 477 жителей

Инфекция все чаще поражает молодых людей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему остается на высоком уровне. За сутки выявили 477 случаев. Роспотребнадзор сообщает, что 56 человек проходят лечение в больницах, 421 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Инфекция все чаще поражает молодых людей, согласно последним данным среди новых заболевших - 206 пациентов мужского пола, 271 – женского, ковид выявили еще у 66 детей.

От 15 до 29 лет – 68 заболевших, от 30 до 49 лет – 171 человек, 114 в возрасте 50-64 и 58 человек старше 65 лет. Всего в больницах региона лечение от инфекции проходят 3644 человека, к ИВЛ подключены - 193 пациентов. Скончались за сутки – 29 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в Пермском крае ковид выявили у 78 741 жителя.