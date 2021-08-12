В Перми на городских ярмарках можно получить 5% скидку на товары

Ярмарки сейчас работают в Кировском районе Перми. Фото: Анна Маркова

В Перми сейчас работают две городские ярмарки, на которых производители продают свою продукцию. Теперь можно получить скидку 5% при покупке товаров. На ярмарках действует специальный купон. Его можно получить на самой ярмарке.

Сейчас открыты две площадки в Кировском районе города по адресам: улица Ласьвинская, 18 и на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Липатова. Они работают до 13 августа с 11.00 до 19.00. Здесь можно купить сельхозпродукцию, мед, сухофрукты и другие продукты питания.

Купон будет действителен и на других городских ярмарках, анонсы их работы публикуются на сайте администрации Перми.