Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 11:07

В Перми на городских ярмарках можно получить 5% скидку на товары

В администрации рассказали, где его получить
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярмарки сейчас работают в Кировском районе Перми.

Ярмарки сейчас работают в Кировском районе Перми.

Фото: Анна Маркова

В Перми сейчас работают две городские ярмарки, на которых производители продают свою продукцию. Теперь можно получить скидку 5% при покупке товаров. На ярмарках действует специальный купон. Его можно получить на самой ярмарке.

Сейчас открыты две площадки в Кировском районе города по адресам: улица Ласьвинская, 18 и на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Липатова. Они работают до 13 августа с 11.00 до 19.00. Здесь можно купить сельхозпродукцию, мед, сухофрукты и другие продукты питания.

Купон будет действителен и на других городских ярмарках, анонсы их работы публикуются на сайте администрации Перми.