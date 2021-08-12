Дмитрий Скриванов: Для подготовки специалистов необходима современная учебно-производственная база

Фото: пресс-служба Дмитрия Скриванова

Одним из важнейших показателей развития территории является внедрение современных технологий в повседневную жизнь. Детей с детского сада учат моделировать простые вещи, чтобы в будущем они могли сделать открытие.

Однако важно после учебы оставить ребят на местах, то есть предложить им хорошую работу. Своим опытом в этой сфере поделились в «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» во время круглого стола 10 августа.

Компания готовит своих будущих работников с яслей, затем ведет до высшего образования.

— С точки зрения профориентации мы плотно работаем со школой Петролеум Плюс, и с краевым индустриальным техникумом, и с нашим политехническим университетом. То есть мы ведем подбор кадров на всех уровнях. Успешные ребята могут построить карьеру в наших отделениях и даже поехать в наши заграничные филиалы, — рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

Такие инициативы становятся возможными благодаря постоянной поддержке со стороны властей. Причем как региональных, так и федеральных. Так, по словам депутата Государственной думы Дмитрия Скриванова, который также присутствовал на встрече, важную роль в привлечении молодежи в науку являются национальные проекты такие как «Производительность труда и поддержка занятости».

Проект обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. В рамках реализации этого нацпроекта в начале 2021 года завершился региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества». В конкурсе приняли участие предприятия и организации из 18 субъектов Российской Федерации. И как отметил Сергей Андронов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» одним из первых получил эту награду.

Однако в этой сфере еще есть к чему стремиться.

— Мир меняется, мы переходим на новый промышленный уклад. Подготовка специалиста, востребованного на рынке труда, возможна только на современном высокотехнологичном оборудовании, которым учебно-производственная база часто не обладает, из-за чего компетенции выпускников не соответствуют требованиям работодателей. Основную нагрузку по финансированию СПО несут бюджеты разных уровней. Потенциал финансирования из других источников, в том числе за счет работодателей, используется недостаточно. Внебюджетные поступления покрывают только малую часть всех запланированных расходов. Поэтому на региональном уровне необходимо развивать государственно-частное партнерство, а на государственном – предусмотреть финансирование обновления материальной базы за счет средств федерального бюджета. Государственная Дума создает законодательную базу для таких решений. Мы, стараемся сделать всё, чтобы наш регион был лидером грядущих изменений. Пермский край меняется, меняется к лучшему, — рассказал Дмитрий Скриванов.