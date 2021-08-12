Рост смертности в Прикамье за полугодие стал самым низким в Приволжском федеральном округе

Фото: сайт губернатора и краевого правительства.

В Росстате опубликовали данные о естественном движении населения Российской Федерации за первое полугодие – с января по июнь этого года.

За это время рост смертности в Пермском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,4 процента: за 6 месяцев в Прикамье умерли 18799 человек, за тот же период 2020 года – 17510.

По данным Росстата, в среднем в Приволжском федеральном округе этот показатель составил 14,8 процента, в России – 16,2 процента.

Согласно статистическим данным, в Пермском крае рост смертности за полугодие является самым низким в Приволжском федеральном округе, где в среднем увеличение составило 14,8 процента к уровню соответствующего периода прошлого года. Также показатель Прикамья оказался ниже среднего по России, зафиксированного Росстатом на уровне 16,2 процента.

В Приволжском федеральном округе среди регионов с наименьшим ростом смертности кроме Пермского края - Пензенская область (9,1 процента) и Татарстан (9,2 процента). Самые высокие показатели - у Кировской области (27 процента). В соседней Свердловской области рост смертности составила 12,2 процента, в Тюменской - 14,6 процента, в Челябинской - 11,7 процента.

В сравнении с допандемийным 2019 годом Прикамье вошло в число регионов с минимальным показателем увеличения смертности в России и занимает по этому показателю 79-е место из 85.

Как отметили в краевом правительстве, на сдерживание роста смертности повлияли своевременная госпитализация больных COVID-19, вакцинация, бесплатная выдача лекарств пациентам с коронавирусом и подозрением на него, проходящих лечение на дому, сопровождение медицинскими работниками пациентов с хроническими заболеваниями.

По данным Росстата, заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания занимают лидирующие позиции среди причин смерти как в регионе, так и в стране.

- В прошлом году в Прикамье был запущен «Удаленный мониторинг пациентов высокого сердечно-сосудистого риска», - напомнили в краевом Минздраве. - Это позволило медицинским работникам скорректировать терапевтическое лечение почти 8 тысячам жителей края, имеющих высокие риски ухудшения здоровья. Также было организовано около 4,5 тысяч дообследований и 1,7 тысяч консультаций кардиологов. Кроме того, в территориях края выстроена система Центров амбулаторной онкологической помощи, которая позволяет жителям оперативно проходить диагностику.