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Происшествия12 августа 2021 9:32

В Пермском крае мужчина руками и ногами до смерти забил жену

А когда понял, что натворил – сбежал
Анна Маркова
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59-летняя женщина скончалась, после избиения мужем.

59-летняя женщина скончалась, после избиения мужем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЗАТО Звездный разыгрался семейный конфликт, который закончился плачевно. Супруги выпивали, потом поссорились. 61-летний мужчина сильно избил жену по голове и телу, она скончалась на месте.

Когда он понял, что натворил – сбежал. Следователи начали разыскивать подозреваемого и задержали. Он во всем признался, теперь мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что суд заключил подозреваемого под стражу на время следствия.