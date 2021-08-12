В Пермском крае мужчина руками и ногами до смерти забил жену

59-летняя женщина скончалась, после избиения мужем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЗАТО Звездный разыгрался семейный конфликт, который закончился плачевно. Супруги выпивали, потом поссорились. 61-летний мужчина сильно избил жену по голове и телу, она скончалась на месте.

Когда он понял, что натворил – сбежал. Следователи начали разыскивать подозреваемого и задержали. Он во всем признался, теперь мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что суд заключил подозреваемого под стражу на время следствия.