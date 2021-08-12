Пермяков приглашают присоединиться к всероссийской акции доноров крови

Сдавать кровь можно не только в рамках акции «Донорская суббота», но и в любой другой день кроме воскресенья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермь присоединяется к всероссийской акции доноров. Жители смогут принять в ней участие 14 и 21 августа. В эти дни сдать кровь можно будет на Пермской краевой станции переливания крови, что на улице Лебедева, 54 с 8.00 до 12.00.

- Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему нужно, так как она нужна при оказании экстренной медпомощи пациентам, - сказали в Минздраве Прикамья.

Также «Донорские субботы» 14 и 21 августа пройдут в филиале Пермской краевой станции переливания крови в Кунгуре (ул. Красногвардейцев, 45г). Предварительная запись не нужна.

Для сдачи крови нужно соблюсти простые условия:

1. Записаться по тел. 282-53-21. Специалисты принимают звонки на запись с понедельника по четверг с 11.00 до 15.00 и в пятницу с 11.00 до 14.00.

2. Прийти в тот день, когда вас записали - 14 или 21 августа с 8.00 до 12.00 на Пермскую краевую станцию переливания крови.

3. Накануне нужно соблюдать диету и питьевой режим (не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло). В день сдачи крови позавтракать с соблюдением диеты, натощак кровь сдавать не нужно.

4. Не забыть с собой паспорт (оригинал) с пропиской на территории Пермского края не менее 4 месяцев.

КСТАТИ

Сдавать кровь можно не только в рамках акции «Донорская суббота», но и в любой другой день кроме воскресенья. С понедельника по четверг прием ведется с 8.00 до 13.30, по пятницам до 12.30. В будние дни предварительная запись не требуется. График работы выездной бригады доступен на сайте pkspk.ru