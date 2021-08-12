В Пермском крае мужчина, решив купить авто, остался без денег и машины

Полиция возбудила уголовное дело после продажи машины в залоге. Фото: Василий Вахрин

В Чусовом 28-летний мужчина обманул сразу двоих земляков. Его обвиняют в «Присвоении или растрате». Полицейские рассказали подробности преступления.

Молодой человек пользовался автомобилем Лада Гранта своего знакомого. С его разрешения он разместил в интернете объявление о его продаже. Покупатель нашелся и отдал за машину 350 тысяч рублей. Получив деньги обвиняемый 300 тысяч рублей оставил себе, а остальное отдал приятелю.

Спустя несколько дней новый владелец Лады позвонил продавцу и сказал, что хочет вернуть автомобиль, так как узнал о том, что он находится в залоге у кредитной организации, а также участвовал в ДТП, но обвиняемый предложил перепродать машину и таким образом вернуть деньги.

- На следующий день чусовлянин передал машину первоначальному собственнику, который продал его за 350 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Деньги отдавать потерпевшему отказался, так как от продажи машины он получил лишь 50 тысяч.

Мужчина обратился в полицию, 28-летнего мужчину ждет суд.