Десятки домов в Перми останутся без воды в выходные

- Опять без воды оставили. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Перми в эти выходные компания "Новогор - Прикамье" проведет несколько ремонтов на водопроводной сети. От водоснабжения будут отключены десятки домов. Публикуем график отключений и адреса:

14 августа с 9.00 на сутки - до 9.00 15 августа:

Боровая, 2;

Василия Каменского, 10А, 24, 9;

Парковый, 45 В.

14 августа с 9.00 до 19.30 без воды:

Воронежская, 1, 17А, 3, 8;

Генерала Панфилова, 10, 11А, 12, 13А, 14, 16, 17Б, 18, 18А, 19, 2, 20, 4А, 6/1, 6А, 8, 8А, 8Б, 9;

Глазовская, 1, 11/1, 3, 7, 9;

Мензелинская, 12, 7;

Нижнекамская, 25А;

Херсонская, 2;

Ялтинская, 10;

Народовольческая, 23, 28, 33, 33А, 37, 39, 42, 46;

Революции, 3, 3/1, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 3Г, 5.