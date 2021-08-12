В Пермский край ненадолго придет знойная жара

В Прикамье на несколько дней придет 30-градусная жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае в ближайшие два дня погода порадует не просто теплом, в некоторых районах установится настоящая жара, но продлится она не долго. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что в четверг температура воздуха будет в пределах 20...25º, по югу до 30º, в пятницу еще выше: 27…32º.

Сегодня, в четверг, дождей синоптики не обещают. Вероятнее всего они начнутся в пятницу вечером и пройдут в течение дня субботы.

- В это время через регион будет смещаться малоподвижный холодный фронт с волнами, он принесет грозы, ливни, усилением ветра до 20 м/с, - говорят специалисты.

В субботу ожидается облачная с дождями погода и станет прохладнее: 23...28º, по юго-востоку еще сохранится жара 30...33º.

В воскресенье 15 августа в отдельных районах выпадут небольшие дожди, температура воздуха 21…26º, по северу до 16º.