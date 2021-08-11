Коронавирус вывили в 24 территориях за сутки в Пермском крае

Всего с начла пандемии в Пермском крае 78264 жителя заболели с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 478 человек в 24 территориях. В краевой столице обнаружили 274 случаев. На втором месте – Пермский муниципальный район, там 45 заболевших. На третьем месте – Чернушинский городской округ – 24 случая.

15 человек заболели коронавирусом в Бардымском муниципальном округе. По 11 заболевших в Соликамском городском округе, Чайковском и Юрлинском муниципальном округе, по 9 – в Кудымкаре, Кунгуре, Еловском и Кудымкарском муниципальных округах, по 7 – в Березниках, Кунгурском муниципальном районе и Октябрьском городском округе. В Краснокамском городском округе заболели 6 жителей, а Осинском городском округе – 5.

По 4 случая в Кишертском муниципальном округе и Нытвенском городском округе. В ЗАТО Звездный ковид у 3 человек. По 2 случая в Юсьвинском муниципальном округе, а также в Красновишерском и Чусовском городских округах. По одному заболевшему в двух территориях Пермского края - Оханском и Очерском городских округах.

Всего с начла пандемии в Пермском крае 78264 жителя заболели с коронавирусной инфекцией.