В Перми будут судить мужчину за увечья 23-летнему молодому человеку

Мужчине грозит длительный срок заключения. Фото: архив "КП"

В Перми следователи завершили расследование уголовного дела, в котором обвиняют 35-летнего мужчину по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что 28 мая возле кафе в поселке Кукуштан между нетрезвыми незнакомыми мужчинами произошла ссора.

- Не уладив конфликт на месте, мужчины обменялись номерами телефонов, договорились выяснить отношения позднее, - говорят следователи.

Через некоторое время они созвонились и снова оскорбляли друг друга. Тогда 35-летний мужчина разыскал 23-летнего обидчика в Кукуштане и сильно избил его палкой по голове.

Подозреваемого задержали, он сознался в преступлении. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения.