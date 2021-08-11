«Амкар» сохранит текущие ограничения и для следующего домашнего матча

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» сохранит ограничения посещаемости и на ближайший домашний матч.

Напомним, следующую игру «красно-черные» проведут 15 августа, 16:00. Соперник – один из аутсайдеров группы «4» – «Лада-Тольятти» (0+).

Так, на стадионе смогут быть всего 500 человек, включая футболистов и тренеров, судей, журналистов, волонтеров, охраны и врачей. Клуб сможет пустить на игру около 200-250 болельщиков.

Билеты на матч платные. Цена — 200 рублей. Их можно купить в кассах по адресу ул. Куйбышева, 97 12 августа, с 16:00 до 20:00 и 15 августа, с 12:00 до 17:00. Но не более трех в одни руки. Вход с ПЦР-тестом не старше 72-х часов или с сертификатом о вакцинации.

Ранее пермский клуб сыграл 4 игры в ФНЛ-2. В июле пермяки одержали две выездные победы над барнаульским «Динамо» (1:0) и омским «Иртышом» (2:1). А в августе сыграли две ничьих – с «Тюменью» (1:1) и с ульяновской «Волгой» (0:0).

Сейчас подопечные Рустема Хузина занимают 4 место турнирной таблицы группы «4», имея в активе 8 очков.