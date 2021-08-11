Рост смертности в Прикамье стал самым низким в ПФО

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Рост смертности в Прикамье, по сравнению с прошлым годом, стал самым низким за первое полугодие 2021 года среди регионов ПФО. Об этом сообщается в данных Росстата.

Так, за шесть месяцев 2021 года в крае умерло 18 799 человек. А за тот же период 2020 года – 17 510, что на 7,4% меньше.

Данный процент стал самым низким в ПФО, в регионах которого средний рост смертности составил 14,8% к уровню того же периода 2020 года.

Отметим, что показатель Пермского края оказался и ниже среднего по России, зафиксированного Росстатом на уровне 16,2%.