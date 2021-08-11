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Общество11 августа 2021 16:05

В Перми до 2022 года закроют для проезда участок улицы Пермской

Там будут реставрировать здание
Анна Маркова
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На улице пермской будут реставрировать здание для ТЮЗа.

На улице пермской будут реставрировать здание для ТЮЗа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми планируют отреставрировать здания на улице Пермской, 66, где расположится малая сцена Пермского театра юного зрителя. В связи с этим с 18 августа до 14 декабря по улице Пермской на участке от дома №68 до дома №62 ограничат движение.

В каждом направлении будет открыто только по одной полосе. Затем проезжую часть на этом участке придется совсем закрыть. Произойдет это с 15 декабря до 15 мая 2022 года. Объезд закрытого участка будет возможен по улице Ленина.