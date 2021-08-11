Онлайн-шопинг и крупные покупки: Райффайзенбанк выяснил, когда россияне предпочитают платить кредиткой

Фото: Райффайзенбанк

Россияне стали в два раза чаще использовать кредитные карты для оплаты крупных покупок, например, большой бытовой техники или дорогой одежды, показало исследование Райффайзенбанка. В 2021 году в этом случае к заёмным средствам предпочитают обращаться 50% россиян, а в 2020 этот способ оплаты выбирали 25% респондентов.

Больше стало и респондентов, которые используют деньги с кредитной карты для ежедневных трат — 35% против 32% годом ранее. При этом 38% россиян оплачивают заёмными средствами только покупки в интернете. Практически стабильна доля тех, кто пользуется кредиткой, когда не хватает своих денег до зарплаты: 46% в 2021 против 40% в 2020 году.

В 2021 значительно выросла доля россиян, которые предпочитают расплачиваться кредитной картой в путешествиях за границей — 22%. В минувшем году это были только 1% опрошенных.3% опрошенных признались, что открыли кредитную карту, но ещё не пользовались ей.

«Главная причина, почему россияне пользуются именно кредитной, а не дебетовой или зарплатной, это возможность ни у кого не занимать. Эту причину обозначили 53% опрошенных. 43% нравится, что всегда есть деньги под рукой. Практически столько же людей (28%) привлекает повышенный кэшбэк и ещё 18% — дополнительные бонусы и скидки. Кредитная карта еще удобна в ситуации, когда нужны быстро деньги, а сбережения трогать не хочется. При этом если вернуть потраченную сумму обратно в грейс-период, то не нужно будет платить проценты за пользование заёмными средствами», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.