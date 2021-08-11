В Перми на выходные перекроют улицу Василия Каменского

. Фото: Василий Вахрин

В краевой столице с 13 августа, 23:00 по 16 августа, 07:00 будет перекрыта улица Василия Каменского. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».

Автомобилистам рекомендуют планировать маршрут следования заранее. Объехать место ремонта возможно по соседним улицам Учительская, Космодемьянской и Барамзиной.

Добавим, из-за ремонта без воды на сутки, с 9:00 14 августа до 9:00 15 августа, останутся жители домов на улицах Василия Каменского, 9, 24, 10а, Боровая, 2 и проспект Парковый, 45в.