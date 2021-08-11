Бригады «Онкопатруля» посетят три территории Пермского края до конца августа

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Проект «Онкопатруль» был создан по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и действует в рамках федерального и регионального проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», которое инициировал президент России Владимир Путин.

Цель проекта - выявить на ранних стадиях онкологические заболевания: рак молочной, щитовидной, предстательной желез, рак кожи, шейки матки, органов дыхания и колоректальный рак. По статистике, реже других проверить свое здоровье в поликлинику приходят организованные коллективы. И проект даст возможность пройти обследования представителям именно этой категории.

Для этого была создана специальная выездная бригада, куда вошли врачи-онкологи центров амбулаторной онкологической помощи и медики из Пермского краевого онкодиспансера. На этой неделе выездная бригада проверит состояние здоровья работников АО «Уралгазсервиса. Осмотр будут проводить врачи пермской городской поликлиники № 7. Еще одна бригада медиков проекта, сформированная в Чайковской центральной городской больнице, уже заканчивает осмотр работников ПАО «РусГидро».

До конца августа «Онкопатрули» отправятся еще в три муниципалитета Пермского края. Врачи городской больницы Соликамска проверят состояние здоровья коллектива ООО «Красновишерский хлебокомбинат». Медики Северной больницы Коми-Пермяцкого округа отправятся в Гайны, где осмотрят сотрудников Гайнского лесхоза, средней школы, межпоселенческой районной центральной библиотеки и Дома культуры. А медики ООО «Айболит» из кунгура совместно с «Онкопатрулем» приедут к работникам Суксунского оптико-механического завода и колхоза имени Ленина.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, с января по июнь 2021 года бригады «Онкопатруля» посетили 74 территории Прикамья. Медики осмотрели 10 974 человека (из них 4365 мужчин, 6609 женщин). Сделали 2643 маммографии, из которых выявлено 121 отклонение. Флюорографию прошли 3126 человек, у 28 из них выявлена патология. УЗИ сделано 7744 жителям края, из них 629 с отклонениями.

В ходе «Онкопатруля» 2563 пациента осмотрены онкологами, 3474 – хирургами, 3477 – проконсультированы гинекологами. По итогам «Онкопатруля» злокачественное новообразование заподозрено у 159 человек, все они направлены в Пермский краевой онкологический диспансер.