В «Молот» командированы три форварда ярославского «Локомотива»

Илья Чефанов, Матвей Банников и Егор Манин. Фото: ХК "Локомотив"

В пермском ХК «Молот» тройное пополнение – в команду пришли три форварда из системы ярославского «Локомотива». Это нападающие Илья Чефанов, Матвей Банников и Егор Манин, сообщает пресс-служба клуба.

Илья Чефанов и Матвей Банников защищали цвета железнодородников в МХЛ. На счету первого 62 матча и 63 очка по системе «гол+пас» (31+32). Показатель полезности составил «+42».

Матвей Банников провел 59 матчей, в которых отметился 36 очками за результативность (14+22) при показателе полезности «+21».

21-летний Егор Манин провел 8 матчей в составе воронежского «Бурана», набрав одно очко за результативность (одна забитая шайба) и сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата МХЛ, набрав 30 очков (12+18) и в 16 матчах плей-офф. Он записал на свой счёт 9 очков по системе «гол+пас» (1 шайба и 8 передач)

Напомним, на прошлой неделе пермский ХК вышел из «летней спячки» и провел два товарищеских матча со своей молодежкой. В обоих поединках, которые прошли 5 и 6 августа, победила основа – 7:1 и 5:3 соответственно.