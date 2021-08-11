В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 478 человек

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за прошедшие сутки коронавирусом заболели 478 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае.

- Из новых заболевших 30 человек проходят лечение в больницах, 448 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 478 новых инфицированных 211 пациентов мужского пола, 267 – женского, среди заболевших 113 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 75 человек, от 30 до 49 лет – 141 человек, 95 в возрасте 50-64 и 54 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено сооответствующее лечение, - сообщили в оперштабе.

Общее число инфицированных в достигло 78 264.