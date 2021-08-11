АО «Транснефть – Прикамье» подключило реконструированные участки магистральных нефтепроводов

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение реконструированных участков магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры – Клин, Пермь – Альметьевск, Альметьевск – Куйбышев-2 в Пермском крае, Республике Татарстан и Самарской области.

Работы проведены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия и позволят обеспечить безопасную эксплуатацию нефтепроводов.

Строительство участков общей протяженностью более 13 км велось с 2020 г. Выполнены пересечения с множеством инженерных коммуникаций – кабелями связи, линиями электропередачи, а также автомобильной дорогой.

Технические мероприятия реализованы с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением с целью контроля качества выполненных сварочно-монтажных работ специалисты проверили изоляцию участков МН методом катодной поляризации. Проведен полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубную диагностику.

Подключение построенных участков произведено в период плановой 72-часовой остановки магистральных нефтепроводов.

В настоящее время на реконструированных участках завершается установка опознавательных и предупреждающих знаков, проводится демонтаж старой трубы.

После завершения плановых мероприятий транспортировка нефти по МН Холмогоры – Клин, Пермь – Альметьевск, Альметьевск – Куйбышев-2 возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.