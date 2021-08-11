В Пермском крае окончены поиски пропавшего 37-летнего мужчины

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Фото: Василий Вахрин
Найден, жив, благодарим всех за помощь в поисках, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59".
Напомним, 37-летний Евгений Механишин пропал 3 августа. В этот день он вышел их дома в деревне Болотово Кунгурского района и исчез. С тех пор его искали волонтеры и полицейские.
Утром 11 августа поисковики сообщили радостную весть о том, что Евгения нашли живым и здоровым. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.
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