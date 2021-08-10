Появился полный список пермских торговых центров, которые закроют на выходные

Фото: permkrai.ru

Опубликован список торговых и торгово-развлекательных центров Перми, которые будут закрываться на выходные дни. Об этом сообщает издание Business Class.

Так, в выходные будут закрыты 30 торговых центров:

- ТЦ «Айсберг», ул. Попова, 16;

- ТЦ «Айсберг Modern», ул. Попова, 22;

- ТЦ «Алмаз», ул. Куйбышева, 37;

- гипермаркет «Евразия», ул. Героев Хасана, 56;

- ТЦ «Домино», ул. Куйбышева, 85а;

- ТЦ «Звезда», ул. Газеты «Звезда», 13;

- ТЦ «Земляника», пр. Парковый, 17;

- ТЦ «КИМ, 75», ул. КИМ, 75;

- ТЦ «Кит на Гайве», ул. Писарева, 29а;

- ТРК «Колизей Atrium», ул. Ленина, 60;

- ТРК «Колизей Cinema», ул. Куйбышева, 16;

- гипермаркет «Леруа Мерлен», шоссе Космонавтов, 164б;

- ТЦ «Лето», ул. Докучаева, 50л;

- ТЦ «Луч», ул. Куйбышева, 147;

- ТЦ «Мачта», ул. Маршрутная, 9;

- мебельный центр «Мебелево», ул. Энергетиков, 37;

- ТЦ «Моби Дик», ул. Екатерининская, 105, 109а;

- ТДЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9;

- ТЦ «Новая Столица», ул. Мира, 37;

- гипермаркет «Радуга», ул. 1-я Красноармейская, 6;

- ТРЦ «Планета», шоссе Космонавтов, 162б;

- ТЦ «Семь пятниц», ул. Революции, 60/1;

- ТЦ «Семь чудес», ул. Автозаводская, 23;

- ТРК «Семья», ул. Революции, 13;

- ТРК «СпешиLove», ул. Спешилова, 114;

- ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1;

- ТЦ «Универсам», ул. Борчанинова, 13;

- ТЦ «ЦУМ», ул. Ленина, 45;

- ТД «Чкалова, 9», ул. Чкалова, 9д;

- ТЦ «Чкаловский-Закамск», ул. Магистральная, 89;

- ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана, 105а;

- стройгипермаркет Castorama, ул. 2-я Казанцевская, 11.

Напомним, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, было принято решение, что торговые объекты в Перми площадью более 8 тыс. квадратных метров будут закрыты по субботам и воскресеньям.