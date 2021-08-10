Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 27 муниципалитетах Прикамья

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По информации краевого Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки COVID-19 был обнаружен в 27 муниципалитетах Прикамья.

Напомним, на утро 10 августа ежесуточный прирост составил 476 официально подтвержденных заболевших.

В Перми обнаружено всего 130 заболевших от общего числа. Далее следует Чусовской городской округ, где обнаружили 46 человек с инфекцией. На третьем месте идет Лысьвенский городской округ. В нем зафиксировано 44 случая заболевания.

В Осинском городском округе COVID-19 подтвердился у 30 человек. В Добрянке – у 26. Пермском муниципальном районе – у 25.

В Березниках заболели 18 горожан, в Юсьвинском муниципальном округе – 17, в Октябрьском городском округе – 16.

По 14 заболевших выявили в Березовском муниципальном округе и Красновишерском городском округе. По 13 – в Чайковском и Чернушинском городских округах.

В Уинском муниципальном округе коронавирус диагностирован у 12 жителей, в Куединском муниципальном округе – у 11, в Кудымкарском муниципальном округе – у 7.