Попросил позвонить: в Перми за грабеж подростка осудят 28-летнего вора

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В Перми 28-летний безработный житель Гайвы предстанет перед судом за грабеж в отношении подростка. Об этом «КП-Пермь» рассказали в следственном комитете.

Случай произошел в апреле 2021 года на пересечении улиц Кабельщиков и Кишинёвская города. Обвиняемый попросил незнакомого 15-летнего подростка дать ему мобильный телефон для якобы срочного звонка. И даже предложил в качестве залога собственный паспорт.

Потерпевший вошел в доверие и передал ему свой телефон. Но завладев гаджетом, мужчина убежал и скрылся, угрожая ребенку физической расправой.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.