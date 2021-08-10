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Происшествия10 августа 2021 14:17

В Перми 25-летний мужчина выпал с высотки на автомобиль

Трагедия произошла на улице Татищева
Анна Маркова
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Фото очевидца трагедии.

Фото очевидца трагедии.

В Перми сегодня, 10 августа, рано утром произошла трагедия на улице Василия Татищева, 8. С 26-этажного дома выпал 25-летний молодой человек. Он упал на припаркованный рядом с домом автомобиль и от удара скончался на месте. Автомобиль получил повреждения – у него разбито стекло, а пассажирскую дверь вдавило внутрь салона.

Очевидцы трагедии вызвали «скорую», медики лишь констатировали смерть молодого человека и накрыли его тело тканью. В обстоятельствах произошедшего будут заниматься правоохранители.