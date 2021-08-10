Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт10 августа 2021 14:00

Пермский международный марафон перенесли на год

Он состоится в сентябре 2022 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Взносы на участие в марафоне спортсменам вернут после 16 августа.

Взносы на участие в марафоне спортсменам вернут после 16 августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошлой неделе региональный оперштаб предложил перенести Пермский международный марафон, который был запланирован на 4 сентября, – в связи со сложной эпидситуацией в регионе. В итоге организаторы решили перенести его на год. Пермский марафон-2021 состоится в сентябре 2022 года.

- Это вынужденная мера для безопасности всех спортсменов и участников, – прокомментировал решение мастер спорта по триатлону Алексей Силин.

Взносы на участие в марафоне спортсменам вернут после 16 августа. Но их можно будет использовать и в следующем году.

- Возврат средств можно оформить в личном кабинете на сайте «Russia Running», - объяснили в городском комитете по физической культуре и спорту. – Тем, кто оплатил регистрационный взнос через спортшколу олимпийского резерва «Орленок», необходимо обратиться непосредственно в спортивную школу.