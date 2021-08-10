В Перми прошла приемка дороги, отремонтированной по нацпроекту

Фото: www.gorodperm.ru

Пермь принимает активное участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». В этом году во всех районах города будут отремонтированы 18 объектов. Первый из них - участок улицы Панфилова от улицы Ласьвинская до разворотного кольца. На днях прошла его приемка, об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своем Instagram.

Участие в проверке приняли представители администрации города и района, депутатского корпуса, министерства транспорта Пермского края, Общественной палаты Пермского края, территориального общественного самоуправления и жители.

Подрядчик установил там новый бортовой камень, обустроил тротуары, перенес опоры освещения. Новый асфальт был уложен на проезжей части и заездных карманах, восстановили газоны, положили плитку вдоль бортового камня, установили дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесли разметку.

Фото: www.gorodperm.ru

Комиссия выявили в работе небольшие замечания, подрядчик должен их устранить. После сдачи дороги в течение 4 лет он будет нести гарантийные обязательства.

- Реализация нацпроекта позволяет нам «укреплять» дорожный каркас города, - сказал Алексей Дёмкин. - В высокой степени готовности еще ряд объектов, например, участки улиц Баумана, Братьев Игнатовых, Веденеева. Основной объем ремонтных работ должен быть выполнен к началу сентября.

Кроме этого, раньше срока начались ремонтные работы на улицах Коминтерна, Клименко и Генерала Черняховского, они были запланированы на 2022 год, но работы ведутся уже сейчас.

За 4 года дорог в Перми в нормативном состоянии увеличилась с 50% до 70%, ликвидировано более 160 аварийных участков.