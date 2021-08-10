11 краж и сотни тысяч рублей ущерба: в Перми задержан квартирный вор

. Фото: Василий Вахрин

В Перми задержан 27-летний вор, которого подозревают в 11 квартирных кражах.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, молодой человек заходил в подъезды домов и искал квартиры, у которых двери выглядели старыми и ненадежными.

Затем он звонил в дверь и если ему открывали пенсионеры, то представлялся соседом снизу. И под предлогом того, что его заливают, проникал в квартиру.

В то же время он отвлекал пенсионеров, прося проверить воду в ванной или на кухне. А сам похищал деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

Всего за мужчину подозревают в 11 квартирных кражах. Общая сумма ущерба от его деяний составила порядка 800 тыс. руб.

Сейчас задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.